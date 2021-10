Les occupants du CPA sommés de libérer les lieux

Les occupants du Centre de promotion de l’artisanat (CPA) de Cotonou doivent libérer les lieux au plus le 31 décembre 2021 afin de permettre la mise en œuvre du projet ‘’Unafrica’’. Le directeur du Centre, Félix Chabi, a informé les occupants lors d’une réunion tenue mardi 28 septembre 2021.

Les artisans et occupants du Centre de promotion de l’artisanat (CPA) de Cotonou sont sommés de quitter les lieux au plus tard le 31 décembre 2021. Selon le directeur du CPA, Félix Chabi rapporté, par ‘’Le Matinal’’, il s’agit d’une décision du ministre du Cadre de vie José Didier Tonato qui date du 23 septembre 2021.

Le site va bientôt accueillir le projet “Unafrica”.

Dans le cadre de ce projet, il est prévu une galerie d’art, un village artisanal et un pole sportif.

Aucun site n’est encore identifié pour permettre aux artisans de poursuivre leurs activités. Ce derniers ont lors de cette réunion exprimé leurs inquiétudes et sollicité l’aide du gouvernement.

Projet Complexe Sportif, Culturel et Artisanal Unafrica

Le Complexe Sportif, Culturel et Artisanal Unafrica est un espace ouvert d’environ 50.000 m² de surface de plancher. Il comprend la nouvelle Galerie des Arts (1.000 m²), le bâtiment du Hall des Sports rénové et relooké (3.000 m² ), un bâtiment « vert » avec des salles d’entraînement pour les arts martiaux et une toiture végétalisée (2.000 m² ), deux bâtiments parking, une zone de sport avec des terrains de handball, volleyball, basketball et tennis, un village artisanal avec une surface de 4.500 m² de boutiques et équipements d’accompagnement, l’ensemble relié par une canopée de circulation.

