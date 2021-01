Les nouvelles mesures d’exploitation de carrières et ressources minérales

Une délégation gouvernementale, composée du Ministre de l’Eau et des Mines, Samou Seidou Adambi et celui de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Alassane Seidou a échangé avec les collectivités territoriales du Mono et du Couffo sur l’exploitation illégale des carrières de ressources minérales. Les rencontres ont eu lieu ce mardi 26 janvier 2021 à la salle de conférence de la Préfecture de Lokossa et au Centre de Promotion Sociale d’Aplahoué.

Le gouvernement a fait le constat général qu’en matière de carrières d’exploitation de ressources minérales dont le sable, la latérite, le gravier roulé, les pierres et les substances précieuses, dans la plupart des communes, les sites sont ouverts au mépris de la réglementation en vigueur. Les ministre Alassane Seidou et Samou Adambi ont exposé les nouvelles mesures aux collectivités territoriales du Mono et du Couffo.

Pour mettre fin à l’exploitation anarchique des ressources minérales, le gouvernement a pris plusieurs mesures selon le ministre Samou Adambi. Il s’agit de la fermeture des carrières illégalement ouvertes et présentant des risques majeurs pour l’environnement et la sécurité. Des autorisations d’ouverture et d’exploitation seront délivrées à celles éligibles.

Le gouvernement a décidé aussi de responsabiliser les maires pour la délivrance des autorisations d’ouverture et d’exploitation de ces carrières de leurs communes. Ils devront veiller à interdire l’ouverture de carrières anarchiques sur leur territoire. A cela s’ajoute la mise en place des brigades mobiles de contrôle qui seront placées sous la coordination des Préfets des départements en lien avec la Direction Générale des Mines et les services Marchands des mairies.

Les Maires et les élus locaux sont également chargés de collecter des taxes conformément aux textes en vigueur et d’être un appui aux services de l’État.

La rencontre de la délégation du gouvernement avec les collectivités territoriales du Mono et du Couffo a eu lieu après celle tenue le 21 janvier dans le département de l’Altantique.

A.A.A

28 janvier 2021 par