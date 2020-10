Les nouveaux bacheliers invités à confirmer ou changer de filière

A partir du lundi 05 octobre prochain, les nouveaux bacheliers peuvent confirmer ou changer les filières précédemment choisies. L’annonce est faite à travers un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Selon le communiqué signé du secrétaire général du ministère, l’opération de confirmation ou de changement de filière qui démarre le lundi 05 octobre prochain, va durer 07 jours et prendra fin le 12 octobre. En raison de la pandémie de la Covid-19, le changement ou la confirmation de filière se fera via une plateforme. Les nouveaux bacheliers sont invités à se rendre sur ladite plateforme dès son lancement pour procéder au changement ou à la confirmation des filières choisies.

Les détenteurs d’un BAC étranger sont appelés à choisir leurs filières à la direction générale de l’enseignement supérieur, précise le communiqué.

Par ailleurs, la collecte de choix des filières pour les détenteurs d’un BAC étranger ou d’un diplôme technique équivalent, se fera du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020.

Les retardataires sont invités à faire diligence pour remplir les formalités requises afin d’être pris en compte dans le processus de sélection et de classement.

F. A. A.

1er octobre 2020 par ,