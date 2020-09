Les négociations gouvernement-syndicats enclenchées

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a présidé ce vendredi 11 septembre 2020, les travaux de la première session ordinaire de la Commission Nationale Permanente de Concertation et de Négociations Collectives Gouvernement, Centrales et Confédérations Syndicales. L’objectif de cette rencontre entre le ministre d’Etat et les partenaires sociaux est de garantir une rentrée scolaire apaisée.

Le dialogue social et la négociation collective ont pour objectif de prévenir et de gérer les crises sociales, a rappelé le ministre d’Etat chargé du plan et du développement. A en croire Abdoulaye Bio Tchané, mener des concertations et négociations permanentes, c’est concourir à maintenir des relations professionnelles stables et garder le dialogue entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Cela permet selon lui, de veiller à l’amélioration des conditions de vie des travailleurs de tous les secteurs d’activité.

Après avoir rappelé les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Coronavirus, le ministre d’Etat a félicité les partenaires sociaux pour le rôle important qu’ils ont joué dans cette lutte.

Les travaux de cette session ordinaire vont se poursuivre la semaine prochaine.

12 septembre 2020