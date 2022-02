Les mis en cause écoutés par le procureur

Les mis en cause dans l’affaire de double dédommagement à Abomey-Calavi retournent en garde à vue après leur présentation au procureur de la République près le Tribunal de première instance de deuxième classe de la commune.

Sept (07) personnes ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi. Elles sont citées dans une affaire domaniale à Abomey-Calavi. Quatre familles auraient été dédommagées deux fois.

Le domaine en cause, est situé dans la zone de Ita, quartier Allègléta. L’affaire porte sur plus de 300 parcelles. Les personnes impliquées ont été écoutées par le Procureur. Elles seront encore auditionnées ce vendredi 11 février y compris l’ex CA de Godomey, l’ex-maire Houénou De-Dravo et l’expert-géomètre Florentin Bakolé mis sous convocation.

