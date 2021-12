Les militaires repoussent une bande armée à Porga

Une position de l’armée béninoise a été attaquée dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021 dans la zone frontalière avec le Burkina-Faso dans la zone de Porga.

Un détachement de l’armée béninoise a repoussé des hommes armés jusqu’à Nadiagou, une zone située au Burkina Faso. Aux environs de 00 heures dans la nuit de mercredi 1er au jeudi 02 décembre 2021, les hommes armés arrivés par le fleuve ont tenté d’encercler le campement de l’armée béninoise à Porga, une zone frontalière avec le Burkina-Faso. Des échanges de tirs nourris ont eu lieu sur place. Mais les bandits ont fini par battre en retraite.

Selon le bilan non encore confirmé, l’attaque aurait fait des morts et des blessés dans les deux camps.

Cette attaque intervient après celle qui a eu lieu dans la matinée de mercredi, non loin du pont Mékrou, dans la commune de Banikoara. Les forces de défense béninoises ont réussi à mettre en déroute les assaillants après avoir neutralisé un de leurs éléments.

M. M.

2 décembre 2021 par