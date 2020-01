Les membres du Conseil National de l’Education installés ce mardi

Les membres du Conseil National de l’Education (CNE) seront installés ce mardi 21 janvier 2020.

La cérémonie d’installation en cours à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou.

Elle rassemble les membres du CNE, les membres du Cabinet du chef de l’Etat et du gouvernement, les responsables des institutions de la République, les membres du corps diplomatique et des organisations internationales et autres personnalités.

Selon le décret n°2018-395 du 29 août 2018, le Conseil National de l’Education a pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l’État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l’Éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images











