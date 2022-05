Les martyrs reçoivent les hommages de la Nation ce mercredi

Les militaires tués lors des dernières attaques terroristes recevront les hommages de la nation béninoise dans l’après-midi de ce mercredi 25 mai 2022. La cérémonie officielle d’hommages aura lieu à l’Etat-major général des forces armées béninoises, et sera présidée par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.



05 soldats béninois reçoivent les hommages de la nation ce mercredi à Cotonou. Ils ont été victimes des dernières attaques terroristes perpétrées dans le nord du pays.

Le 11 avril dernier, l’explosion d’une mine artisanale a fait des morts dans le rang des soldats béninois dans le nord du pays à la frontière avec le Burkina Faso. Peu avant, le commissariat de Monsey à Karimama a été la cible d’une attaque d’hommes armés. Des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrés dans le rang des forces de défense et de sécurité du Bénin. Ces soldats tombés sur le champ d’honneur seront honorés ce mercredi au cours d’une cérémonie officielle présidée par la vice-présidente de la République, en présence du Haut commandant des armées Général Fructueux Gbaguidi et du ministre délégué en charge de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin.

F. A. A.

25 mai 2022 par ,