Les marchands de Dantokpa invités à s’inscrire auprès de l’ANaGeM

Le grand marché de Dantokpa situé à Cotonou est appelé à disparaitre. Sur l’émission ‘’L’entretien grand format’’ de Bip Radio, la directrice de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés (ANaGeM) a invité les marchands du marché Dantokpa à s’inscrire auprès de l’Agence pour intégrer les nouveaux marchés urbains et régionaux du Bénin.

Les nouveaux marchés urbains et régionaux vont accueillir les marchands du marché Dantokpa. Selon la directrice de l’Agence Nationale de Gestion des Marchés, « Dantokpa n’existera plus ». « On a des vendeurs de produits alimentaires qui sont dans le marché de Dantokpa et c’est à cet effet que les marchés ont été construits avec de plus grande capacité d’accueil. Il faut qu’ils viennent sur les marchés. Nous avons de la place. Les capacités d’accueil sont du double au triple sur la majorité des marchés » a-t-elle indiqué.

Le stade général Mathieu Kérékou va accueillir le pôle commercial. Dans le portefeuille de l’Anagem, nous avons en charge la gestion du pôle commercial GMK. C’est la moitié du Stade de l’amitié que vous voyez aujourd’hui en construction », informe Eunice Loisel Kiniffo. Le pôle commercial va abriter essentiellement les marchands qui vendent des pagnes, des bijoux, de la maroquinerie, des sacs, des chaussures et des produits cosmétiques.

18 juin 2024