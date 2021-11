Le préfet Alain Orounla est décidé à en finir avec la prostitution. L’opération lancée depuis quelques semaines sera intensifiée dans le département du Littoral.

« C’est un problème de criminalité et de génocide, parce que les conditions dans lesquelles les gens sont livrés à la prostitution facilitent la contamination de tous les Béninois. Nous n’avons aucune appréciation sur le suivi médical ou non de ces ‘’prostituées’’ que d’autres fréquentent. On ignore leur sérologie », a déclaré Alain Orounla au micro de Frissons Radio. Pour le préfet, il n’est plus question de tolérer les maisons de tolérance à Cotonou. « Ce n’est pas digne de notre pays qui est en train de se moderniser », a ajouté Alain Orounla.

A en croire M. Orounla, ce phénomène est « l’illustration même de la violence faite aux femmes ». Le préfet soutient que les filles offrent leur corps comme une marchandise au profit des proxénètes. Lors de sa première descente sur les lieux de prostitution, plusieurs travailleuses de sexe ont été interpellées puis relâchées après leur présentation au procureur de la République. Le week-end dernier, un établissement a été fermé. D’autres ont été mis sous scellés. Il ne s’agit pas forcément d’envoyer les prostituées interpellées en prison. Le but est d’en savoir davantage sur les réseaux de proxénétisme afin de mener efficacement la lutte.

« L’ambition, c’est de décourager les réseaux de proxénétisme (…). Nous entreprenons de faire fermer tous ces espaces qui polluent le département. Toutes ces maisons dès qu’elles sont répertoriées seront fermées », a informé le préfet. Il annonce l’intensification de la lutte contre la prostitution. « Je casse des œufs. Si on veut, on peut en faire des omelettes. Si on veut, on peut pleurer sur le lait renversé », a-t-il ajouté. Alain Orounla soutient que la lutte continue « jusqu’à ce que les adversaires signent la fin de cette activité ».

Akpédjé Ayosso

