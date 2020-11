Les leçons d’une pandémie vues par Prince Bafouolo

L’Afrique s’en sort mieux face à la pandémie du Covid-19. C’est ce qu’a déclaré le journaliste Prince Bafouolo ce mercredi 04 novembre dans le magazine Parlons Covid de BBC.

Dans son ouvrage intitulé « L’Afrique face au Covid-19 Les leçons d’une pandémie », le journaliste Prince Bafouolo parle de la résilience de l’Afrique à la Covid-19 mais aussi des leçons à tirer de cette catastrophe sanitaire.

Selon Prince Bafouolo invité de BBC, la faible contamination en Afrique par rapport à l’Europe est due à certains facteurs déjà connus. Il s’agit de l’âge puisque le coronavirus a beaucoup touché les personnes âgées. Aussi, les Africains voyagent-ils très peu, ce qui évite la propagation de la maladie. A cela s’ajoutent les facteurs endogènes.

L’hécatombe annoncée par l’OMS n’a pas eu lieu et les pays africains se portent mieux que ceux d’Europe. « Lorsqu’on parle d’hécatombe en Afrique alors qu’on n’a pas prédit cela en Italie, je trouve cela à la rigueur prétentieux et ça frise même un peu la provocation », a relevé Prince Bafouolo.

Le journaliste souligne que l’Afrique (1,200 milliard d’habitants) comptait à la fin du mois de septembre 35.000 décès alors que l’Italie avec seulement 60 millions d’habitants a franchi ce cap à la mi-juillet. « Lorsqu’on a des chiffres comme cela l’on peut déclarer sans risque de se tromper que l’Afrique se porte mieux et que les pseudo experts et l’OMS se sont trompés », a indiqué Prince Bafouolo.

L’auteur de l’ouvrage « L’Afrique face au Covid-19 : Les leçons d’une pandémie » a aussi relevé la place de la pharmacopée dans la lutte contre les maladies. « On ne peut pas nier que les Africains ont survécu à certaines maladies grâce à la pharmacopée », rappelle-t-il.

A l’en croire, il y a des cerveaux en Afrique qui peuvent penser et donner des ripostes strictement endogènes à des maladies. « Les Africains ne sont pas simplement des gens sans réflexion qui doivent forcément suivre des instructions venant de l’OMS ou des laboratoires pharmaceutiques », a-t-il ajouté.

L’invité de BBC appelle les dirigeants à investir dans la recherche afin d’aligner la science à la pharmacopée africaine. Pour lui, c’est aussi « le moment de se baser sur cette résilience que nous avons eu pour essayer de repenser l’Afrique. La leçon ultime du journaliste Prince Bafouolo est l’humilité.

« Aucune Nation n’est forte, aucune Nation n’est faible. Il n’y a pas de Nation puissante ou de Nation faible. Il y a de part et d’autre des forces et des faiblesses et c’est ensemble qu’on peut réfléchir et construire un monde meilleur », a-t-il conclu.

A.A.A

5 novembre 2020 par