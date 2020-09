Les leaders religieux appelés à s’investir dans la lutte

Les leaders religieux de la commune de Djougou ont pris part samedi 19 septembre à un atelier sur la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Au terme de l’atelier, les leaders religieux ont été appelés à plus d’engagement dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.

Selon l’ABP, l’atelier d’engagement a duré deux jours et a permis aux participants de suivre « des communications sur les pratiques socio-culturelles, sources de déperdition scolaire ».

Dans le but de lutter efficacement contre les grossesses en milieu scolaire, il a été élaboré au cours des travaux une feuille de route et de conduite des séances de discussion entre leaders religieux alliés et leaders.

L’atelier a été initié par les lauréats du Programme de Leadership au Sahel (PLS), une composante de l’initiative OASIS qui intervient dans cinq pays d’Afrique à savoir le Burkina Faso, le Tchad, le Niger, la Côte d’Ivoire et le Bénin.

