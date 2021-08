Les jeunes félicités pour leur leadership au pré sommet des Nations Unies

Les jeunes apportent une contribution exceptionnelle au processus du Sommet sur les systèmes alimentaires. Lors de la clôture du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires à Rome, mercredi 28 juillet 2021, les jeunes ont été félicités pour leur leadership.

« Nous voulons nous asseoir à la table avec vous lorsque vous prendrez des décisions sur nos futurs systèmes alimentaires », a déclaré le jeune leader libanais Rayan Kassam à la cérémonie de clôture du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Les jeunes ont pris les devants en jouant un rôle clé dans les préparatifs du sommet de septembre. « C’est honnêtement le premier sommet où j’ai vu le leadership des jeunes au cœur du sommet lui-même, à des postes de décision, et j’espère vraiment que cela pourra servir de modèle pour les futurs sommets des Nations unies », a affirmé Marie-Claire Graf, une jeune dirigeante suisse.

Les jeunes leaders ont mené les dialogues du sommet et créé un groupe d’auto-organisation. Grâce à un processus de consultation en ligne d’un mois et à une initiative d’engagement, ils ont la possibilité de délibérer et d’identifier les solutions et les priorités qu’ils feront avancer au-delà du sommet.

Près de 10 000 jeunes du monde entier ont participé au processus du sommet, y compris à un dialogue mondial de la jeunesse dédié en mai et à une participation et un leadership dans d’autres dialogues dans 145 pays au cours des deux dernières années.

Les leaders d’aujourd’hui

« Tout au long de l’année, les jeunes ont apporté une contribution exceptionnelle au processus du Sommet sur les systèmes alimentaires. Les jeunes ont pris les devants et montrent que nous ne sommes pas les leaders de demain, mais ceux d’aujourd’hui », a souligné Victor Mugo, un jeune leader du Kenya.

A ce pré-sommet l’accent a été mis sur la nécessité de transformer les systèmes alimentaires en donnant la priorité aux jeunes. D’ici 2050, plus de la moitié de la population aura moins de 25 ans. Avec la pandémie de Covid-19, il a été noté une baisse de l’emploi des jeunes de 8,7 % en 2020, contre 3,7 % pour les adultes, selon les chiffres de l’ONU. Les jeunes au pré-sommet ont élaboré une déclaration d’action pour demander aux gouvernements, entre autres, de « lever les obstacles », et de fournir un meilleur accès aux financements, aux mesures d’atténuation des risques, aux informations et aux connaissances, ainsi que de garantir des salaires minimaux et décents aux personnes travaillant dans les systèmes alimentaires.

« Nous vous invitons à collaborer aujourd’hui pour transformer l’élan des jeunes en résultats politiques alors que nous attendons avec impatience le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires de septembre », a déclaré Lana Weidgenant, jeune leader du Brésil et vice-présidente de l’Action Track du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021. Le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a dans discours de clôture félicité les jeunes pour leur leadership dans la transformation des systèmes alimentaires.

À propos du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires

Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été annoncé par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la Journée mondiale de l’alimentation en octobre dernier, dans le cadre de la Décennie d’action pour la réalisation des ODD d’ici 2030. L’objectif du Sommet est de faire progresser les 17 ODD par le biais d’une approche des systèmes alimentaires, en tirant parti de l’interconnexion des systèmes alimentaires aux défis mondiaux tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et l’inégalité.

