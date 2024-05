Les investisseurs émiratis rassurés du soutien des autorités béninoises

Des investisseurs émiratis de haut niveau a séjourné au Bénin du 13 au 17 mai 2024. Parmi les membres de la délégation, il y avait plusieurs ministres et responsables gouvernementaux. La délégation, dirigée par Son Excellence Monsieur Hamid Mohammed bin Salem, Secrétaire général de l’Union des Chambres de commerce et d’industrie des Émirats arabes unis et représentant du ministère des Affaires étrangères, ainsi que des représentants d’entreprises d’investissement émiraties. Elle a tenu de nombreuses réunions avec des ministres et des responsables d’organisations économiques et commerciales au Bénin.

La délégation des investisseurs, accompagnée de l’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, S.E.M. Mohammed Saeed ALKAABI, a eu des rencontres avec SEM. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d’État chargé de la coordination gouvernementale.

Les deux parties ont discuté de la situation et des perspectives des relations bilatérales entre les deux pays et de l’importance de travailler à leur renforcement afin de répondre aux aspirations des dirigeants des deux pays en exploitant les opportunités d’investissement disponibles dans divers domaines.

La délégation a également rencontré à Cotonou SEM. Olushegun Adjadi Bakari, ministre des Affaires étrangères du Bénin, qui s’est félicité du niveau des relations bilatérales entre la République du Bénin et les Émirats Arabes unis. Ce dernier a exprimé son souhait de développer des partenariats d’investissement, économiques et commerciaux communs avec les investisseurs et hommes d’affaires émiratis.

Le chef de la diplomatie béninoise a aussi souligné l’importance accordée par le Bénin aux Émirats arabes unis en tant qu’exemple de développement économique et d’ouverture aux investissements.

Au cours de son séjour, la délégation a rencontré S.E.M Samou Seïdou Adambi, ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Eau, pour discuter des relations bilatérales et renforcer la coopération entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’électricité, des énergies renouvelables, de l’eau, des barrages, et autres.

Le groupe a également discuté avec Son Excellence Shadiya Alimatou Assouman, ministre du Commerce et de l’Industrie, et Son Excellence Aurélie Adam Soulé Zoumarou, ministre du Numérique et de Digitalisation, des perspectives de coopération bilatérale et des opportunités d’investissement dans les domaines relevant de leurs compétences respectives.

Au cours de son séjour au Bénin, la délégation des investisseurs, accompagnée de l’Ambassadeur des Émirats arabes unis au Bénin, a visité le port de Cotonou et la zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) pour examiner les avantages économiques, commerciaux et d’investissement offerts par ces institutions aux investisseurs et aux hommes d’affaires.

La mission des investisseurs émiratis au Bénin a reçu le soutien des autorités à divers niveaux au sommet de l’Etat, ce qui permettra de renforcer les relations entre les deux pays.

