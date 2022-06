Les inscriptions ouvertes au Hadj 2022

Le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbénonci, Président du Comité d’Orientation et de Supervision (COS) du Hadj, a procédé jeudi 2 Juin 2022 au lancement officiel du pèlerinage à la Mecque, édition 2022. Le lancement des inscriptions s’est déroulée à la salle Fleuve Jaune du Ministère en présence des ministres de la santé ; de l’intérieur ; des mines, de la Représentante Spéciale du Chef de l’Etat au sein du Comité Hadj ; des représentants des 27 sociétés agréés pour fournir des prestations aux pèlerins et des membres de l’Union Islamique du Bénin.

Les pèlerins béninois sont rassurés quant à leur participation à la Mecque. Pour l’édition 2022 du Hadj, le Bénin a respecté toutes les exigences du gouvernement saoudien. « Nous avons eu les assurances des autorités saoudiennes que ce Hadj se passera dans les meilleures conditions qui soient », a rassuré Aurélien Agbénonci, ce jeudi, lors du lancement des inscriptions au pèlerinage à la Mecque.

Le gouvernement béninois a pris également des dispositions. « Le Bénin est l’un des rares pays africains à avoir obtenu un nouvel accord avec l’Arabie Saoudite en matière du Hadj (…). Il n’y a plus aucun obstacle qui se dresse aujourd’hui devant nous dans le cadre de la participation de nos compatriotes au Hadj 2022. Nous avions respectés toutes les exigences du gouvernement saoudien », a ajouté le ministre des Affaires Étrangères.

Le Président du Comité d’Orientation et de Supervision a invité les 27 sociétés agréées dans la fourniture de prestations aux pèlerins à jouer leur partition pour la réussite du Hadj 2022.

En ce qui concerne l’augmentation supposée du coût de participation, le ministre a fait savoir que le gouvernement du Bénin n’en n’est pour rien. « Ce n’est pas la gouvernance du Président Talon qui a augmenté les prix du Hadj 2022. Au contraire, le Président de la République a exonéré de la TVA, toutes les dépenses qui seront effectuées ici relativement au Hadj », a expliqué le ministre.

Les mêmes assurances ont été données aux pèlerins par Adam Bagoudou, Ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite.

M. M.

3 juin 2022 par