Les inscriptions ouvertes à l’Association Art Thérapie Sabina

Les inscriptions au titre de l’année scolaire 2024-2025 sont ouvertes à l’Association Art Thérapie Sabina sise à Cadjèhoun (Cotonou).

Démarrage des inscriptions à l’association Art Thérapie Sabina. Elle accueille des enfants de 4 ans à 20 ans en situation de handicap et ayant des difficultés scolaires. L’association donne des cours de français, lecture, mathématiques, histoire et SVT. Les cours sont dynamiques et permettent aux enfants de vivre une expérience d’apprentissage autrement. Les enfants en situation de handicap prennent part également à diverses activités telles que le dessin, la peinture, la danse corporelle, le sport, le bricolage la cuisine et la natation.

L’inscription avec assurance scolaire est à partir de 6000 FCFA. « Que vous soyez un nouvel élève ou que vous reveniez pour une autre année passionnante, nous sommes impatients de vous accueillir dans notre établissement », a indiqué Mme Sabina Courte Koudafoke, art thérapeute et responsable de l’association. Pour plus d’informations, les parents peuvent contacter la direction de l’association au 59 02 89 63. « Nous sommes à votre écoute pour vous guider », rassure Sabina Courte.

12 juin 2024 par