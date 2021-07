Les inscriptions aux examens prorogées au 14 juillet

La date de clôture des inscriptions aux examens nationaux de Licence et Master a été repoussée au 14 juillet 2021. La date de la tenue desdits examens reste cependant inchangée.

La clôture des inscriptions en ligne sur la plateforme www.decsu.bj et le dépôt physique des dossiers à la Direction des Examens et Concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DEC-Mesrs) est prorogée au 14 juillet 2021 à 17h30mn, informe le ministère dans un communiqué en date du 2 juillet 2021.

Les inscriptions se poursuivent donc sur la plateforme www.decsu.bj et le dépôt physique des dossiers à la direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cependant, « les diverses dates du déroulement des examens demeurent inchangées », précise le communiqué.

M. M.

7 juillet 2021 par