Les grandes décisions prises par le gouvernement ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 15 janvier 2020, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs grandes décisions ont été prises par le gouvernement. Les mesures normatives portent sur la délimitation et déclaration d’utilité publique du périmètre de la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé et les modalités d’organisation des concours directs d’accès aux corps des personnels de la Police républicaine. A cela s’ajoute le décret portant organisation, attributions et fonctionnement du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche et le décret portant organisation, attributions et fonctionnement du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi.

Les autres grandes décisions sont : la constitution d’une base de données des professionnels de santé ; les études complémentaires d’aménagement du contournement Nord-Est de la ville de Cotonou ; le rapport final de la Mission d’Administration provisoire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

Le gouvernement Talon a également décidé de l’organisation d’un test psychotechnique suivi d’entretiens individuels au titre de la deuxième campagne et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques.

Enfin, 08 nominations ont été prononcées dans trois ministères.

Akpédjé AYOSSO

15 janvier 2020 par