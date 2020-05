Les grandes décisions prises ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 27 mai 2020, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon. Au cours de la séance plusieurs décisions ont été prises par le gouvernement Talon.

La première décision est relative à la mise en œuvre d’un cadre de souscription des polices d’assurance maladie au profit du personnel des structures de l’Etat. Les communications portent sur l’allègement des mesures restrictives relatives aux lieux de culte, aux transports en commun et aux bars, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et l’autorisation de signature du protocole d’accord et de partenariat avec International Budget Partnership (IBP) et Global Initiative for fiscal Tranparency (GIFT).

Les membres du gouvernement se sont également penchés sur la mise en place du nouveau mode de règlement des factures de consommation d’eau portable et d’électricité des établissements scolaires publics.

