Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est tenu, ce mercredi 16 novembre 2022, sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises et des nominations ont été prononcées à cette réunion hebdomadaire.

Conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja ; Approbation des statuts de la Société Civile Immobilière du port de Cotonou ; Transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin ; Travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto-Novo ; Mission de maîtrise d’œuvre complète du projet de construction des premiers bâtiments de Sèmè City à Ouidah, phase1 ; Mise en affermage de trois stations de traitement des boues de vidange en République du Bénin pour le compte de la Société de Gestion de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS-SA) ; Compte-rendu de la formation des bénéficiaires de bourses pour le master et le Diplôme d’Etudes Spécialisées en anesthésie-réanimation et attribution de nouvelles bourses sont les grandes décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi 16 novembre 2022.

Il a été procédé à des nominations au Ministère du développement et de la coordination gouvernementale et au Ministère de le justice et de la législation.

M. M.

16 novembre 2022 par ,