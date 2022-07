Les grandes décisions de ce mercredi

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 27 juillet 2022 sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant sur la nomenclature d’activités et de produits au Bénin ; fusion par absorption, du Laboratoire central de contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, par l’Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments ; attributions, organisation et fonctionnement de la Direction générale des douanes ; approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune, ainsi que de l’Agence nationale d’aménagement du territoire ; nomination de commissaires aux comptes près les hôpitaux de zone et autres entreprises publiques ; nomination des membres du Conseil d’administration de l’Office du baccalauréat.

Le Conseil a aussi pris une décision relative à la mise en œuvre du programme de vérification de la conformité de divers produits importés ou manufacturés localement.

Sur proposition des ministres, des nominations ont été prononcées au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi et au ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

A.A.A

27 juillet 2022 par ,