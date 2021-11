Les grandes décisions de ce mercredi 17 novembre

Le Conseil des Ministres s’est réuni ce mercredi 17 novembre 2021 sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement béninois a adopté les décrets portant redéfinition du périmètre de développement de la zone touristique sur le littoral entre les communes de Cotonou et de Ouidah ; les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2021-2022 du soja et les règles de coordination des procédures et des interventions des diverses autorités compétentes dans le cadre de la passation des conventions de délégation de service public ou autres contrats relatifs aux activités règlementées en matière d’électricité. Le Conseil a aussi adopté le décret portant description du costume

d’audience du magistrat dans les juridictions du Fond.

Le gouvernement a autorisé la contractualisation pour la réalisation des travaux de construction du plateau technique de l’Ecole des métiers du Numérique au Bénin. Des nominations ont été prononcées au ministère du Cadre de vie et du Développement durable et au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale.

A.A.A

17 novembre 2021 par