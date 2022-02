Les grandes décisions de ce mercredi 16 février

Le Conseil des ministres du mercredi 16 février 2022 s’est réuni sous la présidence du chef de l’Etat, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au niveau départemental ; autorisation de collecte et de traitement de données par des systèmes de vidéoprotection ; modification des statuts de la Société béninoise des Infrastructures de Radiodiffusion S.A. et nomination des membres de son Conseil d’administration puis nomination des membres du Conseil d’administration de la Société des Aéroports du Bénin.

Le Conseil a aussi décidé de la modification des décrets portant création, attributions et composition du Comité des événements touristiques, culturels et artistiques ; ainsi que création, attributions et composition du Comité technique de développement muséal et touristique. Au titre des communications, il y a l’organisation des épreuves de sélection des candidats pour le fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. Des nominations ont été prononcées au ministère de l’Energie et au ministère des Infrastructures et des Transports.

A.A.A

16 février 2022 par