Les grandes décisions de ce mercredi 13 janvier

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 13 janvier 2021, sous la présidence du Chef de l’État Patrice. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Il s’agit de l’adoption du décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société béninoise d’Infrastructures numériques S.A (SBIN SA) et celui portant nomination des membres du Conseil d’administration de la Société béninoise d’Infrastructures de radiodiffusion S.A (SBIR SA).

Le Conseil des ministres a aussi adopté le décret portant nomination des membres du Conseil d’administration de l’Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la Justice (ANEPIJ).

Les membres du gouvernement se sont penchés sur la réalisation des études détaillées du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vèdoko dans la ville de Cotonou.

Quatre nominations ont été prononcées dans trois ministères (Santé, Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle ; Infrastructures et des Transports).

A.A.A

13 janvier 2021 par ,