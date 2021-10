Les grandes décisions de ce mercredi 06 octobre

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi mercredi 06 octobre 2021, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette séance hebdomadaire.

Le gouvernement béninois a adopté ce mercredi les décrets portant agrément au Code des Investissements de cinq sociétés pour leurs projets d’investissements ; le projet de décret portant réglementation de la gestion du parc des véhicules et autres équipements motorisés de l’Etat et attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Infrastructures et des Transports.

Au titre des communications, le gouvernement a approuvé l’indemnisation des personnes affectées par le projet d’aménagement d’une station balnéaire à Avlékété, dans la commune de Ouidah. Le Conseil a aussi décidé de la levée de la mesure d’interdiction d’exporter les produits vivriers.

Des nominations ont été prononcées au ministère des Enseignements, secondaire, Technique et de la Formation professionnelle.

