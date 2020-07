Les fidèles musulmans invités au respect des règles sanitaires

La Communauté musulmane du Bénin va célébrer la Fête de la Tabaski le vendredi 31 Juillet 2020 sur toute l’étendue du territoire national. L’Union Islamique du Bénin (UIB) exhorte les fidèles musulmans au respect des règles sanitaires pendant la fête de l’Aïd el-Kebir.

Compte tenu du contexte marqué par la pandémie du coronavirus, Son Eminence, Imam Assifatou Mohammed Ali, président de l’Union Islamique du Bénin invite les fidèles musulmans, les imams, les responsables à tous les niveaux et les notables à l’observance rigoureuse des gestes barrières durant la Fête de la Tabaski.

Les responsables des lieux de prière doivent rendre disponibles les dispositifs de lavage des mains en nombre suffisant sur les sites de prière de l’Aïd el-Kebir ainsi que les gels désinfectants.

Les fidèles doivent observer le lavage obligatoire des mains à l’entrée desdits lieux de prière ; porter obligatoirement les masques ; respecter la distanciation sanitaire et de sécurité d’au moins un (01) mètre et éviter toutes accolades et poignées de mains.

Aussi, chaque fidèle doit-il se munir de son tapis de prière. Les autres mesures sont : éviter de se faire accompagner des enfants non pubères ou de moins de 15 ans sur lesdits sites de prière de l’Aïd el-Kébir ; inviter les personnes âgées et les personnes souffrant d’une maladie chronique quelconque à prier chez eux à la maison et aussi les attroupements après la célébration de l’office religieux (sermon et immolation compris), qui ne devra durer au maximum trente (30) minutes.

Les comités de vigilance de chaque lieu de prière sont invités à veiller au strict respect des mesures barrières et à la bonne collaboration avec les forces de l’ordre éventuellement mises à disposition par le pouvoir central.

Pour la célébration de l’Aïd el Kebir 2020, les sites retenus sont les mosquées où les prières de vendredi sont célébrées.

