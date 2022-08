Les fidèles catholiques en synode avec Marie à Dassa

Les fidèles catholiques se sont retrouvés à la Grotte de Dassa-Zoumè pour la 68e édition du pèlerinage marial annuel. Pendant trois jours, ces fidèles venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays ont prié la Vierge Marie.

« En synode avec Marie, la mère de l’Eglise », c’est le thème retenu pour la 68e édition du pèlerinage marial à la Grotte de Dassa-Zoumè. Cette première édition post COVID a été une occasion d’intenses prières et de communion pour des milliers de fidèles catholiques aux pieds de la Vierge Marie. La grande messe de clôture célébrée ce dimanche 21 août 2022 a été présidée par le Nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Mgr Mark Gérard Miles. Les évêques de tous les diocèses du Bénin, plusieurs responsables religieux et des personnalités ont pris part à cette célébration.

21 août 2022