Les femmes des marchés plaident pour des élections apaisées en 2021

Les femmes leaders ont marché dans les rues de Cotonou dans la matinée de ce samedi 31 octobre 2020. Objectif de cette manifestation des femmes des marchés, plaider pour la paix et l’organisation inclusive de la présidentielle de 2021 au Bénin.

Parties du parking triangulaire du marché de Dantokpa, ces femmes ont effectué une marche pacifique qui a échoué à la mairie de Cotonou. Sur les banderoles et pancartes confectionnées pour la circonstance, on pouvait lire : « Ensemble, trouvons des solutions à tout ce qui nous divise » ; « Nous voulons la paix et le pain, Mr le président, écoutez les femmes ».

A travers leur porte-parole, Garia Sika, les femmes leaders ont souhaité que la présidentielle de 2021 soit une élection « inclusive, juste, équitable et transparente pour tous les Béninois désireux d’être candidats ».

Après avoir écouté religieusement les manifestants, le 2ème adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gratien Adjagboni, a assuré faire en sorte que leurs doléances parviennent aux autorités avant lundi.

L’élu municipal s’est par ailleurs dit heureux de constater que la démocratie est bien « réelle et tangible » au Bénin.

Pour la présidentielle de 2021, les femmes ont souhaité l’abandon des textes actuels pour ceux ayant servi à l’organisation des élections en 2021. A défaut, elles ont plaidé pour un dialogue national.

F. A. A.

31 octobre 2020 par