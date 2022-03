Les femmes UP de Cotonou célèbrent l’évènement

Les femmes du parti Union Progressiste (UP) de la 16ème circonscription électorale ont célébré ce mardi 08 mars au stade de l’amitié général Mathieu Kérékou, la journée internationale des droits de femme. « Rôle et Responsabilité des femmes UP dans la mise en œuvre des lois sur la promotion et la protection de la femme en République du Bénin », c’est le thème développé au cours de cette célébration marquée par la présence du maire de Cotonou, Luc Atrokpo, des députés Orden Alladatin, Florentin Tchaou, des conseillers municipaux, élus locaux, et militantes et militants UP.



Du 7ème au 13ème arrondissement de Cotonou, les femmes UP ont fait massivement le déplacement du stade de l’amitié de Cotonou. La 3ème adjointe au maire de Cotonou, Françoise Irène Béhanzin a salué les responsables à divers niveaux qui ont honoré de leur présence, la cérémonie. Elle a ensuite salué les femmes qui ont massivement fait le déplacement.

La journée du 08 mars selon la 3ème adjointe au maire de Cotonou, n’est pas qu’une occasion de manger et de boire. Il s’agit surtout de réfléchir à l’avenir de la femme dans la famille, au sein de la société et dans les instances de prise de décision. Françoise Irène Béhanzin a remercié le chef de l’Etat pour les nombreuses actions entreprises dans le cadre de la protection et de la promotion de la femme béninoise. Elle n’a pas manqué de remercier les députés qui ont voté les différentes lois à l’Assemblée nationale. Françoise Irène Béhanzin a par ailleurs invité les femmes à cultiver le pardon, et à s’unir afin de mener à bien la bataille.

Don son message, le député Florentin Tchaou a remercié le bureau politique de l’UP et son président, les présidentes des groupements de femmes de Cotonou pour l’organisation. Depuis 1960, le seul président qui ait pris des dispositions légales en faveur des femmes, est le président Talon, a fait savoir l’élu de la nation exhortant les femmes à ovationner le chef de l’Etat.

Orden Alladatin pour sa part, a salué la forte mobilisation des femmes à l’évènement. Egalité, c’est le thème retenu au plan international cette année, a-t-il rappelé. L’Union Progressiste selon le député, a voulu marqué d’une « pierre précieuse » cette journée avec les femmes du 7ème au 13ème arrondissement ; des arrondissements surnommés « communes politiques de Cotonou ».

Le maire de la ville de Cotonou a salué la coordination UP, les députés, les élus municipaux et locaux, et les braves femmes UP qui n’ont ménagé aucun effort pour la mobilisation. « Nous avons eu de la joie en venant ici », a confié Luc Atrokpo avant de prier Dieu qu’il accorde cette joie à toutes les femmes présentes à la cérémonie. « C’est la fête des femmes, et nous avons de valables raisons d’honorer les femmes. […] Elles sont au cœur de l’action », a poursuivi le maire.

Le coordonnateur départemental, Isidore Gnolonfoun, a remercié le chef de l’Etat pour avoir matérialisé la promotion de la femme béninoise à travers différentes lois. Il a exprimé ses remerciements au bureau politique de l’UP, et à son président, Bruno Amoussou pour avoir autorisé la célébration. Isidore Gnolonfoun a exhorté les femmes à se mobiliser davantage pour les prochaines joutes électorales.

Au cours de sa communication, Annick Djimadja a invité les femmes UP à comprendre les différentes lois de protection et de promotion de la femme, à se les approprier, et à les vulgariser dans leurs différentes cellules.















