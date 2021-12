Les factures SBEE et SONEB augmentent dès avril 2022

A partir d’avril 2022, les ménages du Grand Nokoué devront payer le service de ramassage des ordures. Le coût du service sera prélevé sur les factures d’eau et d’électricité. L’annonce a été faite par le directeur général de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand Nokoué (SGDS-GN) Valery Lawson.

Dans le cadre du Projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué, les ménages bénéficient gratuitement de la collecte des déchets solides et ménagers. « Aujourd’hui, nous sommes à 18 mois du service de collecte des déchets. Il est quand même normal qu’à partir de l’année prochaine que les ménages puissent contribuer à la continuité du service. A partir d’avril 2022, tous les ménages doivent pouvoir contribuer au service », a déclaré Valery Lawson à Frissons Radio.

Les nouvelles tarifications ne sont pas encore connues, mais le coût sera abordable. Il reviendra au gouvernement de fixer le prix. Le coût du service sera prélevé sur les factures d’eau et d’électricité. « L’option que nous avons retenue, c’est que la contribution des ménages au service du ramassage des déchets se fasse sur la consommation d’électricité et de l’eau. Il y a une redevance qui est prévue sur la gestion des déchets », a annoncé le directeur général de la SGDS-GN. Les factures d’électricité et d’eau connaitront donc une nouvelle hausse dans les prochains mois.

