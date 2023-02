Les expropriés invités à consulter les listes d’affichage

Les personnes affectées dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique du périmètre d’extension de 1200 ha de la zone économique spéciale centrale solaire de Tori-Bossito, sont invitées à consulter jusqu’au 13 février 2023 les listes d’affichage pour d’éventuelles plaintes.

Le préfet du département de l’Atlantique a invité les personnes affectées dans le cadre de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique du périmètre d’extension de 1200 ha de la zone économique spéciale centrale solaire de Tori-Bossito, à « consulter les affichages et à inscrire dans le cahier prévu les plaintes éventuelles relatives aux erreurs constatées ».

L’« affichage public de vérification est organisé pendant la période allant du 31 janvier 2023 au 13 février 2023 inclus », a indiqué le communiqué du préfet.

« Le préfet du département de l’Atlantique compte sur la bonne participation des différents acteurs dans le calme et la discipline à cette étape importante pour la fiabilité des données à soumettre à la commission chargée de l’expropriation et de l’indemnisation », a précisé le préfet.

