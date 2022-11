Les exigences de la plateforme des OSC sur le processus électoral

La Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC) coordonnée par Wanep-Bénin s’est prononcée sur le processus devant conduire aux élections législatives du 8 janvier 2023. Occasion pour la PEOSC de faire des recommandations aux différentes parties prenantes engagées dans le processus électoral.

La mise en œuvre de la réforme du quitus fiscal dans le cadre des élections législatives préoccupe la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC). Dans une déclaration rendue publique, lundi 21 novembre 2022, la PEOSC sous la coordination de Wanep-Bénin a fait des recommandations visant à mettre fin aux « problèmes récurrents » et « tensions que génèrent les invalidations de candidature par défaut de quitus fiscal ».

Selon la Plateforme Electorale des Organisations de la Société Civile du Bénin (PEOSC), il est essentiel que « les conditions et modalités de mise en œuvre de la réforme du quitus fiscal » qui vise à promouvoir des élus réguliers vis-à-vis de leurs devoirs fiscaux « soient à nouveau discutées et peaufinées afin de prévenir des situations périlleuses pour le pays ».

« La PEOSC recommande l’organisation, à la fin du processus législatif de 2023, d’un dialogue franc et sincère des acteurs concernés autour du processus de délivrance du quitus fiscal en particulier et toutes les autres questions et dispositions génératrices de problèmes/tensions préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale ».

En ce qui concerne les opérations déjà accomplies dans le cadre du processus électoral relatif au renouvellement des membres de l’Assemblée nationale, la plateforme félicite la Commission Electorale Nationale Autonome pour le respect du calendrier électoral et les partis politiques pour leur implication.

Pour des élections législatives, libres, inclusives, transparentes et apaisées en 2023, « la PEOSC exhorte toutes les parties prenantes au processus électoral à la collaboration et ç un sens élevé de l’intérêt général et de la République ».

