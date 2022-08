Les exigences de la FéSEN au gouvernement

La FéSEN (Fédération des Syndicats de l’Education Nationale) en collaboration avec la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) a tenu un meeting de soutien à l’endroit des Aspirants au Métier de l’Enseignement (AME), mercredi 17 août 2022, à la Bourse du travail à Cotonou.

Dans une motion lue par son Secrétaire général Rodolphe Segnanka, la Fédération des Syndicats de l’Education Nationale exige « le paiement des 3 mois de vacances des AME, leur recrutement comme agents de l’Etat bénéficiaires des mêmes droits que tous les autres agents de l’Etat, la réintégration de tous les AME dont les contrats ont été rompus du fait de leur mouvement de protestation, la réintégration des 305 enseignants radiés à l’issue de l’évaluation diagnostique illégale, le paiement des dus aux 305 enseignants radiés découlant de leur avancement, reclassement et rappels avant leur radiation en septembre 2019, la résolution de tous les autres problèmes des AME, des 305 enseignants radiés ».

Nagnini Kassa Mampo, secrétaire général de la CSTB (Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin) a dénoncé la précarisation de l’emploi des Aspirants au métier de l’Enseignement (AME). « Il n’est pas possible qu’on recrute des gens et qu’on prenne un autre texte pour dire ‘’vous, vous êtes aspirants, vous serez payés à un salaire dont la grille salariale est fabriquée’’. Il n’est pas possible qu’on prenne une autre grille horaire pour dire vous avez droit à 26 heures, à 28 heures, à 30 heures. Et c’est eux qui (…) vont prendre le salaire le plus bas. (…) », a déploré le SG de la CSTB en soutien aux enseignants dits AME.

Pour Paterne Kouton, un AME présent au meeting, le traitement fait aux AME est injuste par rapport aux enseignants qui sont agents de l’Etat. « On a recruté des gens qui ont composé pendant deux jours, quatre matières et qui sont envoyés sur le terrain et qui sont titulaires de leur classe c’est-à-dire vous avez le même cahier de charges que les autres et obligations de résultats. Mais non seulement on leur paie des émoluments dérisoires mais cela ne couvre pas non plus les 12 mois sur 12 », s’est offusqué Paterne Kouton, lors du meeting organisé mercredi dernier par la FéSEN à la Bourse du travail de Cotonou.

M. M.

18 août 2022 par ,