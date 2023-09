Les évêques recommandent des messes vendredi pour les âmes des victimes

Le vendredi 29 septembre 2023, des messes seront célébrées sur toutes les paroisses pour le repos des âmes des personnes décédées dans l’incendie meurtrier survenu à Sèmè-Kraké samedi 23 septembre 2023. C’est la recommandation faite par la Conférence épiscopale du Bénin (CEB).

Des messes spéciales vendredi 29 septembre 2023, fête des Archanges Michel, Raphaël, et Gabriel, pour le repos des âmes des personnes décédées dans l’incendie meurtrier survenu dans un entrepôt de stockage de produits pétroliers à Sèmè-Kraké. La Conférence épiscopale du Bénin tout en recommandant ces messes sur toutes les paroisses, a exprimé ses condoléances aux familles éplorées.

Aux blessés hospitalisés, les évêques ont souhaité un prompt rétablissement, espérant qu’ils bénéficient de meilleurs soins médicaux qui leur permettront de trouver la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. Dans un appel à la solidarité, ils ont invité les fidèles catholiques et les personnes de bonnes volontés, à apporter leur aide de diverses manières, et surtout prier pour les victimes et leurs familles pendant cette période de crise.

Le drame de Sèmè-Kraké selon le point présenté par le gouvernement ce mardi 26 septembre 2023, lors de la session extraordinaire du Conseil des ministres, fait état de 36 morts, et plus de 20 blessés hospitalisés au Centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou.

F. A. A.

