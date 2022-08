Les étudiants formés aux métiers du Génie civil à ESM-BENIN

L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) étend ses offres de formation à de nouvelles filières dès la rentrée 2022-2023. Le Génie civil ; c’est l’une des nouveautés que l’université propose aux étudiants en plus de la gamme variée de formations disponibles.

ESM-BENIN contribue depuis 15 ans à la formation de cadres compétents et professionnels pour diverses administrations. Ayant pris connaissance du sérieux et des résultats élogieux enregistrés chaque année, les structures en charge de l’éducation au Bénin, notamment, la Commission Nationale de l’Education, par avis N°2021-0281/CNE/P/CQR/SE du 09 novembre 2021, a autorisé la prestigieuse école à étendre ses offres de formation dans plusieurs autres filières dont le Génie civil, pour l’éclosion d’ingénieurs des travaux, et autres spécialistes des Bâtiments et Travaux Publics (BTP).

L’introduction de la nouvelle filière est bien arrimée au Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026). Ceci, au regard des grands chantiers annoncés, et pour lesquels une main d’œuvre qualifiée est nécessaire. Plusieurs débouchés s’offrent à l’étudiant qui finit sa formation en Génie civil.

Les débouchés dans la filière Génie civil

Un apprenant qui achève sa formation dans la filière Génie civil à ESM-BENIN peut évoluer dans les structures telles que les bureaux d’étude, une mission de contrôle, des cabinets d’ingénierie, des entreprises de BTP, les laboratoires de génie civil, les services techniques des mairies, etc. Il peut également faire la recherche et développement, poursuivre les études doctorales, ou créer sa propre entreprise.

Outre le Génie civil, ESM-BENIN forme dès la prochaine rentrée dans les filières Eau et Assainissement ; Administration des Finances ; Administration Générale ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion. Ces nouvelles filières, sont disponibles aussi bien en Licence qu’en Master, cours du jour et cours du soir.

Le promoteur, Dr Isidore HOUNHUEDO met tout en œuvre pour offrir à la jeunesse béninoise, une formation complète qui fait des jeunes diplômés, des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux. L’entrée à ESM-BENIN est ouverte aux nouveaux bacheliers, aux personnels des entreprises publiques et privées, et à toute personne soucieuse de construire sa vie professionnelle à travers une formation orientée. Les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat Béninois, et à l’international, par le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES). Grâce au partenariat Ecole/Entreprises, l’université assure l’insertion professionnelle des diplômés. Des possibilités de bourse allant jusqu’à 50%, sont offertes aux étudiants.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

3 août 2022 par