Les étudiants de l’INMES et l’IFSIO dotés de 2 bus neufs

L’Institut National Médico-Sanitaire (INMES) de l’Université d’Abomey-Calavi et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de l’Université de Parakou ont reçu, mardi 14 septembre 2021, deux (02) bus flambants neufs. Le don s’inscrit dans le cadre de l’appui du Projet SWEDD-Bénin au renforcement de la mobilité des étudiants des deux universités publiques.

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé et la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan ont procédé, mardi 14 septembre 2021, en compagnie de la Coordonnatrice du projet SWEDD, Djaoudath Alidou Dramane, et des responsables de l’Institut National Médico-Sanitaire (INMES) de l’Université d’Abomey-Calavi et l’Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) de l’Université de Parakou, à la réception de deux (02) bus flambants neufs.

D’un coût global de cent soixante-quinze millions (175.000.000) francs CFA, ces deux bus d’une capacité de soixante-dix (70) places chacun, acquis par le projet d’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique au Sahel (SWEDD) visent à renforcer le dispositif d’encadrement pédagogique des étudiants pour l’amélioration de la qualité de la formation du personnel paramédical.

Selon la Coordonnatrice du projet SWEDD, Djaoudath Alidou Dramane, le don s’inscrit dans la vision de la Banque Mondiale d’accompagner les pays au Sud du Sahara dans le renforcement des leviers de capture du dividende démographique.

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé a rassuré de ce qu’un bon usage sera fait du matériel roulant.

M. M.

14 septembre 2021 par ,