13987 professeurs de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle répartis sur 114 sites et 468 ateliers ont participé aux journées pédagogiques nationales du 17 au 18 septembre 2020. Une visite effectuée le jeudi 17 septembre par le ministre Kakpo Mahougnon aux participants des sites du Lycée Technique de Ouidah, du CEG 2 Ouidah, du CEG 1 Allada, du Lycée Agricole Mèdji de Sékou et du Lycée Technique d’Amitié Sino-Béninoise d’Akassato, a permis de constater que tout se déroule normalement. Selon le ministre, le Gouvernement a positionné et viré sur le compte des enseignants, les primes des Journées Pédagogiques avant la tenue des travaux. Cependant, il y a des enseignants qui ont perçu leur prime de déplacement et n’ont pas participé aux travaux. Un manquement grave et une absence de responsabilité de la part des mis en cause que le ministre entend sanctionner. “Les instructions que j’ai données à cet effet, c’est de prendre la liste des présences pour que nous puissions procéder à la défalcation de cette Journée des salaires de ces enseignants qui n’auraient pas répondu », a martelé le ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle.

21 septembre 2020 par