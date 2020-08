Les enquêtes comodo et incomodo démarrent lundi prochain

Pour compter du lundi 24 août prochain, les enquêtes comodo et incomodo prévues dans le cadre du projet de construction de la zone économique spéciale de Zè vont démarrer.

En prélude à ces enquêtes, l’Agence nationale du domaine et du foncier (ANDF) a organisé au siège de l’arrondissement de Tangbo-Djèvié, une séance d’échanges au cours de laquelle le plan du domaine de la zone économique spéciale de Zè a été exposé aux propriétaires terriens affectés par le projet.

Prévues pour durer un mois, ces enquêtes prendront en compte l’occupation du périmètre prioritaire de 400 hectares sur les 1640 à exploiter dans la commune. Les localités concernées sont Anavié, Agbondjèdo et Djigbé-Aga.

Le répertoire est affiché à l’arrondissement de Tangbo Djèvié et à la mairie de Zè en vue de permettre aux propriétaires terriens affectés de faire des réclamations au terme des 30 jours que dureront les enquêtes de comodo et incomodo.

Le directeur général adjoint de l’ANDF présent à cette rencontre a rassuré les propriétaires terriens de ce que doléances seront prises en compte, et les corrections nécessaires apportées. A l’en croire, le paiement des dédommagements doit intervenir avant octobre 2020 en vue du démarrage effectif des activités.

La zone économique spéciale est contigüe à l’aéroport de Glo-Djigbé et concerne 10.000 hectares à travers les communes de Zè, de Tori et Allada.

