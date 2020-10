Les employeurs invités à protéger davantage leurs employés

Le Bénin a célébré en différé, mardi 27 octobre 2020, la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La célébration de l’édition 2020 de cette journée se concentre sur la sensibilisation et la prévention des accidents de travail à travers plusieurs activités (communication, dépistage, sensibilisation...).

Les manifestations marquant cette célébration ont été officiellement lancées par la Ministre du travail et de la fonction publique, Mme Adidjatou Mathys à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou grâce à l’appui financier de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

« Enrayer la pandémie : la sécurité et la santé au travail peuvent sauver des vies ». C’est le thème de la célébration de la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail de cette année. Un thème qui met l’accent sur la lutte et le ralentissement de la propagation des maladies infectieuses au travail avec un accent sur la pandémie de la Covid-19. A travers ce thème, « l’OIT entend promouvoir une culture de sécurité et de santé au travail, a souligné le représentant des centrales et confédérations syndicales Vincent de François Bonou.

Pour marquer l’édition 2020 de cette journée, il a été organisé au profit des travailleurs, un dépistage de la Covid-19 et la campagne de la visite médicale annuelle au profit notamment du personnel du ministère du travail et de la fonction publique. Une initiative appréciée par le personnel. « Les collègues décédés auraient détecté plutôt un mal silencieux, qu’ils allaient bénéficier d’un bilan de santé ; peut-être que leur vie serait sauvée et qu’ils seront encore parmi nous », a évoqué le syndicaliste. Il n’a pas manqué d’inviter ses collègues travailleurs à prendre bien soins de leur santé.

Dans son discours de lancement officiel de la journée, le ministre Adidjatou Mathys, après avoir rappelé l’importance de l’adoption des mesures préventives dans la lutte et le ralentissement de la propagation des maladies infectieuses au travail a souligné que le thème de cette année exhorte les employeurs à protéger davantage leurs employés.

Conscient de l’enjeu, le représentant du patronat, M. Bernard Hounnouvi, invite l’ensemble des acteurs du monde du travail à s’engager pour enrayer le mal. << mourir du fait de son travail est la forme la plus extrême et la plus choquante de la vulnérabilité du travailleur », s’est-il indigné.

« Les accidents de travail et les maladies professionnelles demeurent un fléau malgré les efforts, tuant chaque jour des milliers de personnes dans le monde (…) pourtant, ils sont évitables pour la plupart par la prévention et la sensibilisation », a-t-il martelé.

La manifestation a aussi été marquée par une communication sur « la violence et le harcèlement dans le monde du travail ».

Juliette MITONHOUN

