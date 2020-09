Les employés de MTN Bénin ont célébré du 14 au 18 Septembre 2020 la deuxième édition du ’’Global Appreciation Week’’ ou Semaine de la Reconnaissance. Cette année, elle a été marquée par diverses activités à l’initiative du Groupe MTN dans l’ensemble de ses opérations dans le monde.

Inculquer la culture de la reconnaissance et encourager ses employés à apprécier les efforts quotidiens de leurs collègues, tel est l’objectif visé par le Groupe MTN en organisant cette deuxième édition du ’’Global Appreciation Week’’.

Vingt mille employés, à travers les opérations, se sont sentis valorisés et connectés, ce qui est particulièrement important pendant la pandémie du COVID-19, au cours de laquelle la plupart des collègues travaillent encore de la maison.

A MTN Bénin, la deuxième édition du ’’Global Appreciation Week’’ a été un moment exceptionnel de reconnaissance et surtout de partage. Le personnel a célébré, à travers des messages et des cadeaux symboliques, la contribution de leurs collègues pour rendre la marque MTN et l’expérience client plus radieuses. Le leadership, la capacité de se soutenir les uns les autres a aussi été célébré.

L’entreprise a rendu un hommage mérité aux héros de l’entreprise qui donnent de leur temps pour prendre soin des communautés au sein desquelles opère MTN.

La directrice générale de MTN Bénin, Uche OFFODILE, a saisi l’occasion de cette semaine de reconnaissance pour aller au contact de ses collaborateurs des agences à Cotonou.

Accompagnée d’une délégation des membres de l’équipe dirigeante, elle est allée témoigner sa gratitude à ses collaborateurs et à quelques clients présents dans les agences de MTN Bénin visitées ce mardi 15 Septembre 2020.

S’adressant aux collègues présents au cours de la Journée du Service Client, elle a déclaré : « Grâce au travail formidable que vous faites aussi bien pour nos abonnés, notre marque est numéro 1 au Bénin. J’aimerais donc vous féliciter pour le travail abattu et vous remercier encore une fois de faire de MTN la marque la plus appréciée au Bénin. ».

Tout en exprimant leur joie, le personnel de l’entreprise disent trouver dans cette initiative de la motivation à travailler pour maintenir MTN Bénin dans sa position de leader de la téléphonie mobile au Bénin.

