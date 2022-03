Les élèves non vaccinés bloqués à Kpomassè

Pour non présentation de leur pass vaccinal, l’accès aux collèges publics de la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique a été refusé à plusieurs élèves mercredi 02 mars 2022. C’est en application d’une décision du maire de la commune.

Une campagne de vaccination contre la Covid-19 est en cours dans la commune de Kpomassè du lundi 28 février au lundi 07 mars 2021. Pour la réussite de l’opération, le maire de commune a pris des dispositions. « Tout élève qui ne serait pas muni de pass vaccinal, ne pourra plus avoir accès aux écoles et aux établissements publics et privés », a indiqué Kenam Mensah, maire de la commune de Kpomassè, dans une correspondance adressée aux directeurs de collèges de ladite commune. « Les instructions sont déjà données aux chef d’arrondissements, chefs de village, leaders d’opinion et autres personnalités en vue de l’exécution sans faille de ladite activité républicaine », précise la correspondance en date du 21 février 2022.

Les portes des collèges ont été fermées aux élèves qui n’ont pas jugé utile de se faire vacciner malgré la décision du maire. Sans pass vaccinal, plusieurs élèves se sont vu refusé l’accès aux collèges publics de la commune de Kpomassè mercredi dernier.

M. M.

