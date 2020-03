Les élèves du CEG1 exigent la libération de leurs camarades

Accusés d’avoir palpé les seins d’une de leurs camarades, deux élèves de la classe de 4ème et âgés de 12 ans environ au CEG1 Aplahoué ont été gardés au commissariat de la localité mardi 10 mars 2020.

Cette arrestation aux yeux des élèves du collège, semble être arbitraire.

Pour manifester leur ras-le-bol, ils sont descendus dans les rues d’Aplahoué mercredi 11 mars pour manifester leur mécontentement. Un seul objectif motive l’action des manifestants : exiger la libération immédiate de leurs camardes, et dénoncer les sévices corporelles dont ils ont fait l’objet.

A la préfecture du Couffo, les manifestants ont été reçus par le préfet Christophe Mègbédji. Celui-ci avait à ses côtés, le directeur du CEG1, Raymond Ogounlola.

Rassurés par l’autorité préfectorale, les élèves sont retournés dans l’établissement pour les activités pédagogiques.

Selon les informations rapportées par l’ABP, le procureur de la République près le tribunal d’Aplahoué aurait demandé que les deux élèves mis en cause lui soient présentés.

La même source indique que la fille en question est aussi élève en classe de 4ème, et âgée de 14 ans. Son père serait un agent de police en poste dans la même localité.

