Les élections des membres fixées au 24 juillet

Le gouvernement béninois s’est penché ce mercredi 1er juin 2022 en Conseil des ministres sur l’organisation des élections des membres de l’Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l’Artisanat du Bénin, première mandature. Ces élections auront lieu en juillet prochain.

Tenue des élections le dimanche 24 juillet 2022, en vue de la désignation des quatre-vingts (80) membres de l’Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l’Artisanat du Bénin puis leur installation. C’est une décision prise en Conseil des ministres ce mercredi 1er juin 2022.

La mise en place de cet organe sera donc effective après l’adoption du décret n° 2022-193 du 23 mars 2022 portant régime électoral à ladite chambre, qui fixe les règles applicables à l’élection de ses membres. Selon le Conseil des ministres, l’organe, « établissement public à caractère professionnel, a pour mission la défense, la représentation, la protection et la promotion des intérêts des artisans et des entreprises artisanales auprès des collectivités locales, des instances nationales, sous-régionales et internationales ».

A.Ayosso

1er juin 2022