Les droits, taxes et redevances désormais payables en ligne

Les contribuables, débiteurs et usagers des services publics peuvent désormais faire leurs paiements de droits, taxes et redevances en ligne.

Dans le but de faciliter le paiement de droits, taxes et redevances à la mairie de Cotonou, deux plateformes sont mises à la disposition des contribuables, débiteurs et usagers des services publics. Il s’agit des plateformes : https://cotonou.mairie.bj (service puis paiement en ligne) ; et https://paiement.tresorbenin.bj/#/recette-non-fiscales-communales.

« Ces plateformes offrent la possibilité aux contribuables de Cotonou d’effectuer leurs paiements de manière sécurisée en faveur de leur commune », informe la Mairie de Cotonou. La même source précise que dès que la transaction est terminée, un reçu de paiement est automatiquement transmis à l’adresse électronique indiquée par le demandeur. « Ce service est ouvert à tous et les frais de transaction sont fixés à 1 % du total, avec une limite maximale de 1000 F », indique la mairie de Cotonou.

A.A.A

