Les démarches pour obtenir la carte d’identité biométrique

Le gouvernement béninois a mis fin à la délivrance de la carte nationale non biométrique. C’est la carte biométrique qui est recommandée depuis cette décision prise en Conseil des ministres mercredi 6 juillet 2022.

La carte nationale d’identité biométrique est d’une validité de 5 ans. Tout citoyen béninois âgé de 18 ans au moins peut en faire la demande en ligne sans se déplacer (eservices.anip.bj) ou en présentiel au siège de l’Anip à Cadjèhoun ou dans les mairies des 77 communes du Bénin.

Les pièces à fournir sont :

Acte de naissance sécurisé ;

Certificat d’Identification Personnelle (CIP) ;

Une photo bijou ;

Preuve de la profession (pas obligatoire) ;

Preuve du groupe sanguin (pas obligatoire).

Elle est établie en 7 jours et coûte 6000 FCFA.

La carte d’identité biométrique est conforme à la norme CEDEAO. Multifonctions, elle pourra être utilisée pour une exploitation professionnelle, pour les opérations du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH), pour les voyages par avion dans les pays de la CEDEAO.

La demande du certificat d’identité personnelle (CIP) se fait en ligne (eservices.anip.bj) ainsi que l’acte de naissance mais coûte 1800f. Pour le faire depuis son portable ou ordinateur, il faut tout d’abord prendre une image de toutes les pièces avec son portable. L’image de ces documents sont réclamés une fois en ligne. Il faut disposer de 6144f au moins sur son mobile money ou compte bancaire pour pouvoir payer la transaction en ligne.

L’obtention du CIP ou de l’acte de naissance sécurisé est conditionnée à l’enrôlement au Ravip (enregistrement à 0 f dans tous les arrondissements de Cotonou et au siège de l’Anip à Cadjèhoun).

7 juillet 2022