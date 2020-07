Les dates des concours d’entrée dans les universités sous-régionales

Nouvelles dates retenues pour les concours d’entrée dans les universités sous-régionales.

Selon un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il s’agit des concours d’entrée à l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan, à l’Ecole Nationale de Statistique et de l’Analyse Economique (ENSAE) de Dakar, à l’Institut Sous-régional de Statistique et d’Economie Appliquée (ISSEA) de Yaoundé et à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou.

Lesdits concours précédemment prévus pour le mois d’avril 2020 se tiendront dans le centre unique de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) de Cotonou suivant les dates çi après :

Lundi 13 et mardi 14 juillet 2020 : pour les Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE) cycle long/AS (05 ans) ;

Lundi 13 et mardi 14 juillet 2020 : pour les Ingénieurs des Travaux Statistiques voie B (ITS voie B) ;

Mercredi 15 et jeudi 16 juillet 2020 : pour les Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE normal).

L’accès au centre et aux salles est subordonné aux respects des mesures barrières que sont le port de masque et le lavage des mains.

« Au terme de ces concours, c’est le CAPESA qui oriente les admis dans les divers centres de formation ci-dessus mentionnés.

Par ailleurs, ces concours devant être considérés comme un concours de sélection, aucun candidat admis ne peut se prévaloir de son admission pour demander une quelconque bourse au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) », pécise le communiqué.

Les candidats peuvent s’adresser à la Direction des Examens et Concours du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (DEC/MESRS) et à l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) pour des renseignements complémentaires.

AAA

7 juillet 2020 par