Les cours ont repris au CEG1 de Ouidah

Les activités pédagogiques ont repris au CEG1 de Ouidah après quelques jours de cessation. L’interruption des cours fait suite à l’incident relatif à l’élève "tête couronnée" qui a giflé un enseignant. Le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Edmond Houinton, est allé calmer les esprits.

Reprise des cours au CEG1 Bertrand Dagnon de Ouidah. L’incident survenu avec l’élève "tête couronnée" qui a levé la main sur son enseignant connaît son épilogue. Le directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a calmé les esprits des uns et des autres. Des dispositions sont en cours pour infliger une sanction à l’élève, a rassuré Edmond Houinton. Ce qui a poussé le corps enseignant à surseoir à son mouvement de débrayage.

Le 10 février dernier, un élève a giflé son enseignant. Le professeur avait tenté de lui arracher un chapeau qu’il porte, en raison de sa religion, et son appartenance à la chefferie traditionnelle. Une réalité que l’enseignant ignore. Voulant arracher le chapeau à l’élève, celui-ci lui inflige une paire de gifles. Ses collègues enseignants décident au terme d’une assemblée, de suspendre les cours dans le collège.

