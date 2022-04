Les contrebandiers des produits pétroliers rappelés à l’ordre

A travers un communiqué télévisé, le directeur général des douanes, Alain Hinkati, rappelle à l’ordre les contrebandiers des produits pétroliers communément appelés "kpayo"

La direction générale des douanes a constaté la recrudescence de la contrebande des produits pétroliers communément appelés "kpayo" avec des véhicules personnels ou des taxis, des tricycles et des motocycles. Par un communiqué télévisé, Alain Hinkati, met en garde les contrebandiers. « Tout moyen de transport saisi pour cause de contrebande de ces produits sera purement et simplement confisqué », prévient le directeur général des douanes.

A.Ayosso

4 avril 2022 par