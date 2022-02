Les consultants et points focaux en formation

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’engagements pour la Compétitivité au Bénin, une série d’ateliers de formation est organisée à l’endroit des consultants et points focaux. La première session de formation s’est ouverte ce mardi 08 février 2022.

En mai 2021, le gouvernement béninois a lancé le programme le Projet d’Appui à la Compétitivité des Filières agricoles et à la Diversification des Exportations (PACOFIDE), initié avec l’appui de la Banque Mondiale. Ledit projet d’une durée de 6 ans couvre les 7 pôles de développement agricole. Il vise à accroître la productivité et l’accès aux marchés d’exportation pour certaines chaînes de valeur agroalimentaires au Bénin. Le gouvernement a donc entre autres opté pour la mise en œuvre de l’approche ’’Renforcement des Engagements pour la Compétitivité ’’ afin de « booster les performances agricoles et les capacités exportatrices du pays ».

Le programme d’Engagements Compétitifs au Bénin prévu pour une durée de 2 années est cordonné par l’ATDA et l’APIEx. Le Consortium (Groupement Competitivenness et la Fondation européenne Cluster Excellence) va former les personnes recrutées dans le cadre de ce projet. « À ces personnes s’ajoutent les points focaux des services partenaires stratégiques du projet notamment les ATDA », a indiqué la Coordonnatrice du PACOFIDE, Mme Abelle Dossou-Houessou.

« Cette première session de formation qui s’ouvre aujourd’hui, s’inscrit dans une série de 6 ateliers qui devront vous aider à renforcer vos compétences en analyses stratégiques dans le but de faire de vous des agents de changement dans un environnement mondialisé où votre pays le Bénin doit trouver une place privilégiée en tenant compte de ses avantages sur le plan Agricole », a affirmé la Directrice des Opérations de l’APIEx, Mme Noëlle Sadeler.

Selon M. Abdoulaye Toko, Directeur Adjoint de Cabinet du Ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la Pêche, le PACOFIDE découle de « la volonté résolue du gouvernement et de son Chef, le Président Patrice TALON de pérenniser les acquis du secteur agricole suite aux résultats probants enregistrés ces dernières années ». Le PAG poursuit-il, a fait de l’Agriculture le socle de la relance économique. Il a invité les participants à être attentifs au cours de la formation pour l’atteinte des objectifs.

A.A.A

10 février 2022 par ,