Les commerçants véreux dans le viseur du gouvernement

Des équipes de contrôle des prix seront sur le terrain, dès ce lundi 28 mars 2022, selon des informations de la ministre de l’industrie et du commerce.

Les Directions Départementales de l’industrie et du commerce mènent la veille pour faire appliquer les prix fixés par le gouvernement. En conférence de presse, samedi 26 mars 2022, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Alimatou Assouman, a annoncé que les équipes de contrôle ont été instruites pour intensifier les descentes sur le terrain. Un numéro vert sera également mis à la disposition des populations dans quelques heures, a ajouté la ministre, pour recueillir les dénonciations et mettre fin à l’enchérissement des prix des produits.

Les commerçants véreux qui ne respecteront pas les prix fixés par le gouvernement pour aider alléger les peines des populations face à la cherté des denrées seront interpellés et sanctionnés.

Le gouvernement a pris des mesures pour contenir la cherté de la vie et rendre disponibles les produitsUne subvention de 80 milliards FCFA a été mise à disposition pour la disponibilité des produits de grande consommation.

Ces mesures portent, entre autres, sur le renoncement partiel de la TVA sur certains produits (riz, farine de blé, huile, gas-oil,) et la fixation du prix du ciment par département fin de réduire leur coût d’achat aux populations.

M. M.

28 mars 2022 par ,